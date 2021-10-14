«ПСЖ» готов платить Холанну около 40 миллионов евро в год. Столько же парижане предлагали Мбаппе
17:57
«ПСЖ» твердо намерен переманить из дортмундской «Боруссии» нападающего Эрлина Холанна. Парижский клуб готов дать ему зарплату в размере 38 миллионов евро за сезон без учета бонусов, утверждает Foot Mercato.
Именно эти деньги парижский клуб ранее предлагал форварду Килиану Мбаппе. Теперь в «ПСЖ» рассчитывают, что норвежец заменит француза, который собирается покинуть клуб.
Ранее сообщалось, что в контракте Холанна с «Боруссией» прописаны отступные в размере 75 миллионов евро. По другим данным, никаких опций в договоре игрока нет, однако руководство дортмундского клуба заверило его, что согласится на трансфер летом 2022 года, если получит приемлемое предложение.
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