Дубль Паулинью принес «Спортингу» победу над «Лионом»
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«Спортинг» в товарищеском матче обыграл «Лион» (3:2).
В составе победителей дубль сделал Паулинью. Еще один мяч в активе Педру Гонсалвеша. У «Лиона» забивали Мусса Дембеле и Ислам Слимани.
Товарищеский матч
«Спортинг» (Португалия) — «Лион» (Франция) — 3:2 (2:1)
Голы: Паулинью, 30, 50, Педру Гонсалвеш, 34 — Дембеле, 8, Слимани, 90+4
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