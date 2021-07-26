Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Франция

Дубль Паулинью принес «Спортингу» победу над «Лионом»

00:37
Теги:

«Спортинг» в товарищеском матче обыграл «Лион» (3:2).

В составе победителей дубль сделал Паулинью. Еще один мяч в активе Педру Гонсалвеша. У «Лиона» забивали Мусса Дембеле и Ислам Слимани.

Товарищеский матч

«Спортинг» (Португалия) — «Лион» (Франция) — 3:2 (2:1)

Голы: Паулинью, 30, 50, Педру Гонсалвеш, 34 — Дембеле, 8, Слимани, 90+4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
Африканцы жгут в плавании! 18-летний ноунейм победил на 400 м, девушка из ЮАР быстрее Ефимовой почти на две секунды
Брат и сестра за полчаса по очереди выиграли Олимпиаду. Ими гордится вся Япония
Пономарев: «Заболотный слаб! Нападение ЦСКА просто не оправдывает надежд»
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд