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Главный тренер сборной Швейцарии Петкович может возглавить «Бордо»

01:26
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Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович может возглавить французский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 57-летним боснийцем интересуется «Бордо». Французский клуб установил Петковича в качестве главной цели.

Петкович руководит сборной Швейцарии с 2014 года. Помимо работы в швейцарских «Лугано» и «Янг Бойз», специалист возглавлял турецкий «Самсунспор» и «Лацио», с которым выиграл Кубок Италии.

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Сергей Разин все материалы автора

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