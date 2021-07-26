Главный тренер сборной Швейцарии Петкович может возглавить «Бордо»
01:26
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович может возглавить французский клуб, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 57-летним боснийцем интересуется «Бордо». Французский клуб установил Петковича в качестве главной цели.
Петкович руководит сборной Швейцарии с 2014 года. Помимо работы в швейцарских «Лугано» и «Янг Бойз», специалист возглавлял турецкий «Самсунспор» и «Лацио», с которым выиграл Кубок Италии.
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