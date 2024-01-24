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Сегодня, 22:57

Sport Bild: Мбаппе принял решение продолжить карьеру в «Реале»

Алина Савинова
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение летом перейти в «Реал», информирует Sport Bild.

По информации источника, 25-летний француз хочет выиграть Лигу чемпионов с мадриской командой. Отмечается, что Мбаппе запрашивает у «Реала» зарплату в размере 70 миллионов евро в год. При этом президент клуба Флорентино Перес, который взял переговоры в свои руки, предлагает игроку около 35 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.

20 января появилась информация о том, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор пригрозил руководству клуба уйти из команды, если «сливочные» приобретут Мбаппе.

Источник: https://sportbild.bild.de/fussball/international/fussball-international/kylian-mbapp-wechsel-entscheidung-gefallen-welcher-klub-aus-dem-rennen-ist-86885912.sport.html
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
12
 Монпелье 18 4 7 7 19-23 19
13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 18 4 4 10 16-28 16
16
 Лион 18 4 4 10 17-30 16
17
 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
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26.01 23:00
Лион – Ренн
 - : -
27.01 19:00
Ницца – Метц
 - : -
27.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 - : -
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 - : -
28.01 17:00
Реймс – Нант
 - : -
28.01 19:05
Тулуза – Ланс
 - : -
28.01 22:45
ПСЖ – Брест
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

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