«ПСЖ» объявил о переходе полузащитника «Коринтианса» Москардо

«ПСЖ» объявил о подписании контракта с полузащитником «Коринтианса» Габриэлем Москардо. Соглашение рассчитано до лета 2028 года.

Как сообщал инсайдер Фабрицио Романо, парижане заплатили за 18-летнего бразильца 20 миллионов евро и 2 миллиона в виде бонусов.

На счету Москардо 1 гол и 1 передачу в 37 матчах за «Коринтианс» в минувшем сезоне. Его стоимость портал Transfermarkt оценивает в 15 миллионов евро.