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Сегодня, 16:56

«ПСЖ» объявил о переходе полузащитника «Коринтианса» Москардо

Руслан Минаев
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«ПСЖ» объявил о подписании контракта с полузащитником «Коринтианса» Габриэлем Москардо. Соглашение рассчитано до лета 2028 года.

Как сообщал инсайдер Фабрицио Романо, парижане заплатили за 18-летнего бразильца 20 миллионов евро и 2 миллиона в виде бонусов.

На счету Москардо 1 гол и 1 передачу в 37 матчах за «Коринтианс» в минувшем сезоне. Его стоимость портал Transfermarkt оценивает в 15 миллионов евро.

ФК Коринтианс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
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13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
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 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 18 4 4 10 16-28 16
16
 Лион 18 4 4 10 17-30 16
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 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
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Лион – Ренн
 - : -
27.01 19:00
Ницца – Метц
 - : -
27.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 - : -
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 - : -
28.01 17:00
Реймс – Нант
 - : -
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