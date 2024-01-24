Тренер «Лилля» Фонсека — о словах Роналду про лигу 1: «Есть вещи, которые не заслуживают ответа»
Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека не согласился с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который сравнил французскую лигу 1 с чемпионатом Саудовской Аравии.
Роналду заявил, что считает саудовскую лигу более конкурентоспособной, чем чемпионат Франции.
«Я не хочу сравнивать. Если он чувствует себя счастливым в Саудовской Аравии, я рад за него. Есть вещи, которые не заслуживают ответа. Я трачу свое время, отвечая на них. Эти заявления — часть всего этого. Я думаю, умные люди поймут, почему он сделал это заявление», — приводит слова Фонсеки Mirror.
Фонсека возглавляет «Лилль» с лета 2022 года. Ранее он тренировал «Рому», «Шахтер», «Порту» и «Брагу».
Ранее за слова о чемпионате Франции Роналду раскритиковала бывшая футболистка «ПСЖ» Лор Булло.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|18
|13
|4
|1
|44-14
|43
|
2
|Ницца
|18
|10
|5
|3
|19-11
|35
|
3
|Брест
|18
|10
|4
|4
|27-15
|34
|
4
|Монако
|18
|10
|3
|5
|34-25
|33
|
5
|Лилль
|18
|8
|7
|3
|24-14
|31
|
6
|Реймс
|18
|9
|2
|7
|25-24
|29
|
7
|Марсель
|18
|7
|7
|4
|26-19
|28
|
8
|Ланс
|18
|7
|5
|6
|21-19
|26
|
9
|Страсбур
|18
|6
|6
|6
|19-23
|24
|
10
|Ренн
|18
|5
|7
|6
|25-22
|22
|
11
|Гавр
|18
|5
|7
|6
|19-20
|22
|
12
|Монпелье
|18
|4
|7
|7
|19-23
|19
|
13
|Нант
|18
|5
|3
|10
|20-30
|18
|
14
|Тулуза
|18
|3
|8
|7
|16-23
|17
|
15
|Метц
|18
|4
|4
|10
|16-28
|16
|
16
|Лион
|18
|4
|4
|10
|17-30
|16
|
17
|Клермон Фут
|18
|3
|5
|10
|13-27
|14
|
18
|Лорьян
|18
|2
|6
|10
|21-38
|12
|26.01
|23:00
|
Лион – Ренн
|- : -
|27.01
|19:00
|
Ницца – Метц
|- : -
|27.01
|23:00
|
Марсель – Монако
|- : -
|28.01
|15:00
|
Монпелье – Лилль
|- : -
|28.01
|17:00
|
Клермон Фут – Страсбур
|- : -
|28.01
|17:00
|
Лорьян – Гавр
|- : -
|28.01
|17:00
|
Реймс – Нант
|- : -
|28.01
|19:05
|
Тулуза – Ланс
|- : -
|28.01
|22:45
|
ПСЖ – Брест
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|9
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|8
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|6
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|13
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Жонатан Гради
Ланс
|15
|1
|6