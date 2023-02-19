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Сегодня, 16:37

Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам присоединился к тренерскому штабу по ходу матча с «Лиллем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш по ходу матча 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля» присоединился к тренерскому штабу команды на скамейке запасных, пишет журналист Адриен Гренье.

Кампуш изначально наблюдал за матчем с трибуны. Но после того, как «Лилль» повел со счетом 3:2, он спустился на скамейку запасных и стал помогать главному тренеру парижан Кристофу Гальтье.

Напомним, что парижский клуб выиграл только два из последних пяти матчей в чемпионате Франции.

Тем не менее, пока «ПСЖ» сохраняет лидерство в турнирной таблице лиги 1, имея после 23 матчей 54 набранных очка.

ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 3 3 59-23 57
2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 23 13 7 3 35-18 46
5
 Лилль 24 12 5 7 43-31 41
6
 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
7
 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
8
 Лорьян 23 10 6 7 35-35 36
9
 Лион 24 10 5 9 36-27 35
10
 Реймс 24 7 13 4 30-26 34
11
 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
12
 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
13
 Нант 23 6 10 7 24-26 28
14
 Монпелье 23 7 2 14 34-45 23
15
 Страсбур 24 4 9 11 29-42 21
16
 Брест 23 4 8 11 24-38 20
17
 Труа 23 4 7 12 33-52 19
18
 Осер 24 4 6 14 21-48 18
19
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
20
 Анже 24 2 4 18 20-50 10
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38 тур
17.02 23:00
Осер – Лион
 2 : 1
18.02 19:00
Ницца – Реймс
 0 : 0
18.02 23:00
Страсбур – Анже
 2 : 1
19.02 15:00
ПСЖ – Лилль
 4 : 3
19.02 17:00
Брест – Монако
 - : -
19.02 17:00
Лорьян – Аяччо
 - : -
19.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 - : -
19.02 17:00
Труа – Монпелье
 - : -
19.02 19:05
Ланс – Нант
 - : -
19.02 22:45
Тулуза – Марсель
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 18 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 19 1 3
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