22:03 24 января | Футбол — Франция

СМИ: Жардиму предложили вернуться в "Монако" через 3 месяца после увольнения

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Бывший главный тренер "Монако"  Леонарду Жардим получил предложение снова возглавить команду, утверждает GFFN. Специалист был отправлен в отставку в середине октября за неудовлетворительные результаты. 

На место Жардима был назначен Тьерри Анри, для которого это был первый опыт самостоятельной работы. Сегодня он был отстранен от работы с основной командой. 

Жардим возглавлял "Монако" с 2014 по 2018 год, став с ним чемпионом Франции-2016/17. 

После 21 тура "Монако" идет на предпоследнем месте в таблице лиги 1. Цвета монегасков с этого сезона защищает хавбек сборной России Александр Головин.

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