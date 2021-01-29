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«Шатору» хочет арендовать у «ПСЖ» Булку

00:33
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Клуб французской лиги 2 «Шатору» ведет переговоры с «ПСЖ» по поводу аренды вратаря Марцина Булки, сообщает Telefoot. 21-летний голкипер был летом отдан в аренду в клуб испанской сегунды «Картахена», но соглашение может быть прервано досрочно.

Также интерес к поляку проявляет «Вольфсбург», но сам вратарь заинтересован в возвращении во Францию, поскольку в «Шатору» у него больше шансов на игровую практику.

В нынешнем сезоне Булка провел три матча за «Картахену» и один — за «ПСЖ». В связи с пандемией коронавируса ФИФА разрешила футболистам в сезоне-2020/21 играть более чем за два клуба.

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