«Шатору» хочет арендовать у «ПСЖ» Булку

Клуб французской лиги 2 «Шатору» ведет переговоры с «ПСЖ» по поводу аренды вратаря Марцина Булки, сообщает Telefoot. 21-летний голкипер был летом отдан в аренду в клуб испанской сегунды «Картахена», но соглашение может быть прервано досрочно.

Также интерес к поляку проявляет «Вольфсбург», но сам вратарь заинтересован в возвращении во Францию, поскольку в «Шатору» у него больше шансов на игровую практику.

В нынешнем сезоне Булка провел три матча за «Картахену» и один — за «ПСЖ». В связи с пандемией коронавируса ФИФА разрешила футболистам в сезоне-2020/21 играть более чем за два клуба.