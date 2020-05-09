Сеск Фабрегас видит только один плюс в пяти заменах

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас считает, что в пяти заменах во время матча есть только один плюс. По мнению испанца, это даст шансы резервистам. Ранее стало известно, что ФИФА разрешила проводить пять замен в турнирах, которые завершатся до конца 2020 года.

«Единственный плюс, который я вижу, — игроки, которые обычно не играют, очевидно получат больше шансов. Конкуренция в составе увеличит шансы, все почувствуют, что должны иметь шанс поиграть — больше головной боли для тренера», — написал Фабрегас в Twitter.