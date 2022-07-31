Серхио Рамос забил за «ПСЖ» пяткой в матче за Суперкубок Франции

«ПСЖ» разгромил «Нант» со счетом 4:0 в матче за Суперкубок Франции.

Один из мячей забил защитник парижан Серхио Рамос. Причем испанец отличился ударом пяткой.

Рамос не смог с первой попытки переправить мяч в ворота, поэтому ему пришлось реагировать на отскок. Защитник не растерялся и эффектно подстроился под повторный удар.

Гол пяткой Серхио Рамоса.

Гол пяткой Серхио Рамоса.

Для ПСЖ победа в Суперкубке Франции стала 11-й в истории и восьмой за последние девять лет, парижский клуб является рекордсменом по этому показателю.