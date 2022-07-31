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31 июля, 23:03

Серхио Рамос забил за «ПСЖ» пяткой в матче за Суперкубок Франции

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Серхио Рамос.
Фото ФК «ПСЖ».
Гол пяткой Серхио Рамоса.
Гол пяткой Серхио Рамоса.
Гол пяткой Серхио Рамоса.
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«ПСЖ» разгромил «Нант» со счетом 4:0 в матче за Суперкубок Франции.

Один из мячей забил защитник парижан Серхио Рамос. Причем испанец отличился ударом пяткой.

Рамос не смог с первой попытки переправить мяч в ворота, поэтому ему пришлось реагировать на отскок. Защитник не растерялся и эффектно подстроился под повторный удар.

Гол пяткой Серхио Рамоса.
Гол пяткой Серхио Рамоса.
Гол пяткой Серхио Рамоса.
Гол пяткой Серхио Рамоса.

Для ПСЖ победа в Суперкубке Франции стала 11-й в истории и восьмой за последние девять лет, парижский клуб является рекордсменом по этому показателю.

Серхио Рамос
ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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8
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 Нант 0 0 0 0 0-0 0
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 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
11
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12
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
13
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
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 Анже 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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Ланс – Брест
 - : -
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 - : -
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 - : -
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