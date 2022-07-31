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31 июля, 23:30

Неймар: «Я доволен победой в Суперкубке, мы провели очень хорошую игру»

Неймар прокомментировал завоевание «ПСЖ» Суперкубка Франции
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал завоевание Суперкубка Франции.

«Я доволен, мы провели очень хорошую игру с командой. Очень важно начать сезон с победы, а в этом матч еще и трофей выиграть. Новый Месси в «ПСЖ»? Я думаю, что люди слишком много говорят. Они не знают, что происходит каждый день, что происходит внутри. Лео — он всегда Лео, это не меняется, он продолжает делать разницу. Он приспосабливается. Конечно, мы надеемся, что все пройдет хорошо для нас троих — для меня, для Лео, для Килиана Мбаппе. Если все трое из нас будут в порядке, это, конечно, будет хорошо для команды», — приводит слова Неймара RMC Sport.

«ПСЖ» в Суперкубке Франции-2022 разгромил «Нант» со счетом 4:0. Дубль записал на свой счет Неймар. По голу забили форвард Лионель Месси и защитник Серхио Рамос.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/trophee-des-champions/en-direct-psg-nantes-suivez-le-trophee-des-champions_LS-202207310198.html
Лионель Месси
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Серхио Рамос забил за «ПСЖ» пяткой в матче за Суперкубок Франции
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