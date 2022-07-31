Неймар: «Я доволен победой в Суперкубке, мы провели очень хорошую игру»

Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал завоевание Суперкубка Франции.

«Я доволен, мы провели очень хорошую игру с командой. Очень важно начать сезон с победы, а в этом матч еще и трофей выиграть. Новый Месси в «ПСЖ»? Я думаю, что люди слишком много говорят. Они не знают, что происходит каждый день, что происходит внутри. Лео — он всегда Лео, это не меняется, он продолжает делать разницу. Он приспосабливается. Конечно, мы надеемся, что все пройдет хорошо для нас троих — для меня, для Лео, для Килиана Мбаппе. Если все трое из нас будут в порядке, это, конечно, будет хорошо для команды», — приводит слова Неймара RMC Sport.

«ПСЖ» в Суперкубке Франции-2022 разгромил «Нант» со счетом 4:0. Дубль записал на свой счет Неймар. По голу забили форвард Лионель Месси и защитник Серхио Рамос.