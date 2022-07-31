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«ПСЖ» разгромил «Нант» в матче за Суперкубок Франции. Месси и Рамос забили по голу, Неймар сделал дубль

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
31 июля. «ПСЖ» — «Нант» — 4:0.
Фото Reuters
31 июля. «ПСЖ» — «Нант» — 4:0.
Фото ФК «ПСЖ».
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«ПСЖ» стал победителем Суперкубка Франции-2022. Парижский клуб разгромил «Нант» со счетом 4:0.

Дубль записал на свой счет нападающий Неймар. По голу забили форвард Лионель Месси и защитник Серхио Рамос.

«ПСЖ» в 11-й раз в истории выиграл Суперкубок страны. Это рекордный показатель.

Отметим, что с 2013 года лишь один раз обладателем Суперкубка становился не «ПСЖ». В 2021 году гегемонию парижского клуба прервал «Лилль».

Лионель Месси
Неймар Сантос
Серхио Рамос
ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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