«ПСЖ» разгромил «Нант» в матче за Суперкубок Франции. Месси и Рамос забили по голу, Неймар сделал дубль

«ПСЖ» стал победителем Суперкубка Франции-2022. Парижский клуб разгромил «Нант» со счетом 4:0.

Дубль записал на свой счет нападающий Неймар. По голу забили форвард Лионель Месси и защитник Серхио Рамос.

«ПСЖ» в 11-й раз в истории выиграл Суперкубок страны. Это рекордный показатель.

Отметим, что с 2013 года лишь один раз обладателем Суперкубка становился не «ПСЖ». В 2021 году гегемонию парижского клуба прервал «Лилль».