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Серхио Рамос не сыграет за «ПСЖ» в ближайших матчах

Рамос пропустил тренировку «ПСЖ» перед матчем с «Анже»
13 октября, 16:46
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не принимал участия в сегодняшней тренировке клуба, сообщает Marca со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, защитник пропустит матч 10-го тура лиги 1 с «Анже», а также встречу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

Рамос перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента в июле 2021 года. 35-летний испанец не провел ни одной игры за парижскую команду из-за повреждения.

Матч «ПСЖ» — «Анже» состоится 15 октября. Начало — в 22.00 (мск). Встреча парижан с «Лейпцигом» пройдет 19 октября. Начало — в 22:00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/psg/2021/10/13/6166cc4146163f0ba18b45d6.html

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