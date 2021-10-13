Защитник «Милана» Эрнандес заразился коронавирусом

Защитник «Милана» Тео Эрнандес сдал положительный тест на коронавирус после возвращения из расположения сборной Франции. Болезнь 24-летнего игрока проходит бессимптомно.

7 октября Эрнандес сыграл в полуфинале Лиги наций с Бельгией (3:1), а 10-го — в финале против Испании (2:1). Футболист забил гол и сделал результативную передачу.

В этом сезоне футболист провел за «Милан» 9 матчей, забив 1 гол и сделав 3 передачи.