Серхио Рамос летом хочет покинуть «ПСЖ»

Испанский защитник Серхио Рамос хочет покинуть «ПСЖ» предстоящим летом, сообщает AS.

В клубе рассматривается вариант расторжения контракта с 35-летним испанцем. В руководстве парижан обеспокоены состоянием здоровья и физической формой Рамоса.

Защитник прошлым летом бесплатно перешел из «Реала» в «ПСЖ». С тех пор из-за проблем со здоровьем он провел лишь 5 матчей и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Гэлакси» уже контактировал с окружением Рамоса, контракт которого со «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.