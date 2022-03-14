Серхио Рамос летом хочет покинуть «ПСЖ»
Испанский защитник Серхио Рамос хочет покинуть «ПСЖ» предстоящим летом, сообщает AS.
В клубе рассматривается вариант расторжения контракта с 35-летним испанцем. В руководстве парижан обеспокоены состоянием здоровья и физической формой Рамоса.
Защитник прошлым летом бесплатно перешел из «Реала» в «ПСЖ». С тех пор из-за проблем со здоровьем он провел лишь 5 матчей и забил 1 гол.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Гэлакси» уже контактировал с окружением Рамоса, контракт которого со «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|20
|5
|3
|59-24
|65
|
2
|Ницца
|28
|15
|6
|7
|38-21
|50
|
3
|Марсель
|28
|14
|8
|6
|43-26
|50
|
4
|Ренн
|28
|15
|4
|9
|57-27
|49
|
5
|Страсбур
|28
|13
|8
|7
|50-32
|47
|
6
|Лилль
|28
|11
|10
|7
|37-35
|43
|
7
|Нант
|28
|12
|6
|10
|36-30
|42
|
8
|Лион
|28
|11
|9
|8
|40-37
|41
|
9
|Монако
|28
|11
|8
|9
|40-30
|41
|
10
|Ланс
|28
|11
|8
|9
|42-38
|41
|
11
|Монпелье
|28
|11
|5
|12
|41-40
|38
|
12
|Реймс
|28
|8
|11
|9
|32-31
|35
|
13
|Брест
|28
|9
|8
|11
|36-42
|35
|
14
|Анже
|28
|7
|8
|13
|31-41
|29
|
15
|Труа
|28
|7
|7
|14
|26-41
|28
|
16
|Клермон Фут
|28
|7
|7
|14
|27-48
|28
|
17
|Лорьян
|28
|6
|9
|13
|24-43
|27
|
18
|Сент-Этьен
|28
|6
|8
|14
|28-50
|26
|
19
|Метц
|28
|4
|11
|13
|25-46
|23
|
20
|Бордо
|28
|4
|10
|14
|38-68
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.03
|23:00
|
Сент-Этьен – Труа
|- : -
|19.03
|19:00
|
Ланс – Клермон Фут
|- : -
|19.03
|23:00
|
Нант – Лилль
|- : -
|20.03
|15:00
|
Монако – ПСЖ
|- : -
|20.03
|17:00
|
Анже – Брест
|- : -
|20.03
|17:00
|
Бордо – Монпелье
|- : -
|20.03
|17:00
|
Лорьян – Страсбур
|- : -
|20.03
|17:00
|
Ренн – Метц
|- : -
|20.03
|19:05
|
Реймс – Лион
|- : -
|20.03
|22:45
|
Марсель – Ницца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|16
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|15
|
|
Мартен Террье
Ренн
|14
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|24
|2
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|23
|1
|7
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|27
|1
|4
Новости