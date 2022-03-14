«ПСЖ» ведет переговоры о продлении контракта с Маркиньосом

«ПСЖ» ведет переговоры о продлении контракта с капитаном команды Маркиньосом, сообщает RMC Sport.

Действующий контракт Маркиньоса и «ПСЖ» действует до лета 2024 года. Его зарплата составляет 10 миллионов евро в год.

«ПСЖ» купил бразильца еще в 2013 году, заплатив «Роме» 31,5 миллиона евро. С того времени Маркиньос провел за парижский клуб 351 матч и забил 34 гола.

Отметим, что ранее появилась информация, что не все игроки «ПСЖ» довольны Маркиньосом в роли капитана «ПСЖ».