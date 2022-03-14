Источник: Неймар склоняется к уходу из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет покинуть французский клуб, утверждает AS.

Неймар серьезно задумался об уходе из клуба после матча лиги 1 с «Бордо» (3:0), во время которого фанаты собственного клуба освистывали и оскорбляли бразильца.

Кроме того, на его решение может повлиять тот факт, что клуб не станет его удерживать, если получит интересное предложение. Однако потенциальных покупателей отпугивает высокая зарплата игрока.

В этом сезоне футболист провел 20 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Часть сезона он пропустил из-за травмы, полученной в ноябре.

Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.