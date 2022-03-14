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Сегодня, 21:27

Источник: Неймар склоняется к уходу из «ПСЖ»

Нападающий Неймар летом хочет покинуть «ПСЖ»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Неймар.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет покинуть французский клуб, утверждает AS.

Неймар серьезно задумался об уходе из клуба после матча лиги 1 с «Бордо» (3:0), во время которого фанаты собственного клуба освистывали и оскорбляли бразильца.

Кроме того, на его решение может повлиять тот факт, что клуб не станет его удерживать, если получит интересное предложение. Однако потенциальных покупателей отпугивает высокая зарплата игрока.

В этом сезоне футболист провел 20 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Часть сезона он пропустил из-за травмы, полученной в ноябре.

Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
3
 Марсель 28 14 8 6 43-26 50
4
 Ренн 28 15 4 9 57-27 49
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 Страсбур 28 13 8 7 50-32 47
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 Лилль 28 11 10 7 37-35 43
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 Нант 28 12 6 10 36-30 42
8
 Лион 28 11 9 8 40-37 41
9
 Монако 28 11 8 9 40-30 41
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 Ланс 28 11 8 9 42-38 41
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 Реймс 28 8 11 9 32-31 35
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 Брест 28 9 8 11 36-42 35
14
 Анже 28 7 8 13 31-41 29
15
 Труа 28 7 7 14 26-41 28
16
 Клермон Фут 28 7 7 14 27-48 28
17
 Лорьян 28 6 9 13 24-43 27
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 Метц 28 4 11 13 25-46 23
20
 Бордо 28 4 10 14 38-68 22
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20.03 15:00
Монако – ПСЖ
 - : -
20.03 17:00
Анже – Брест
 - : -
20.03 17:00
Бордо – Монпелье
 - : -
20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
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