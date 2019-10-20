«Сент-Этьен» вырвал победу у «Бордо» в концовке встречи

«Бордо» дома проиграло «Сент-Этьену» (0:1) в матче 10-го тура чемпионата Франции. Единственный гол на 3-й компенсированной минуте встречи был забит с 11-метровой отметки, отличился форвард Денис Буанга.

«Бордо» с 15 очками занимает 5-е место в турнирной таблице лиги 1. «Сент-Этьен» — 9-я строчка и 14 баллов.

Чемпионат Франции. Лига 1

10-й тур

«Бордо» — «Сент-Этьен» — 0:1 (0:0)

Гол: Буанга, 90+3 — с пенальти.

«Бордо»: Костиль, Косьельни (Йованович, 24), Мексер, Бенито, Паблу, Аит Беннассер (Маджа, 84), Отавиу, Адли, Бриан, Камано, Калу (Хван Ый Джо, 55).

«Сент-Этьен»: Рюффье, Перрен (Колодзейчак, 46), Паленсия, Салиба, Фофана, М`Вила, Будебуз (Норден, 84), Хазри (Кабай, 77), Юссуф, Буанга, Аби.

Предупреждения: Перрен, 19. Фофана, 28. Хазри, 32.

Судья: Бюке (Франция).

20 октября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».

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