Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:55

«Сент-Этьен» сыграл вничью со «Страсбургом»

«Сент-Этьен» и «Страсбург» сыграли вничью в матче лиги 1
Карен Саркисян
Корреспондент

«Сент-Этьен» сыграл вничью со «Страсбургом» (2:2) в матче 25-го тура лиги 1.

Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Ряд Будебуз и Вахби Хазри. У гостей голы на счету Хабиба Диалло и Лука Перрен.

Таким образом, «Сент-Этьен» набрал 22 очка и вышел на 16-е место в турнирной таблице. «Страсбург» с 42 баллами расположился на четвертой позиции.

В других играх 25-го тура лиги 1 «Монпелье» одержал победу над «Лорьяном» (1:0), «Ренн» победил «Труа» (4:1), а «Реймс» сыграл вничью с «Брестом» (1:1).

Франция. Лига 1. 25-й тур
20 февр, 17:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Сент-Этьен
2:2
Страсбур
Голы
Будебуз, 4 (1:0), Диалло, 21 (1:1), Перрен, 30 (1:2), Хазри, 34 (2:2)
Сент-Этьен
Бернардони Над Колодзейчак Сако Мангала Будебуз Камара (Аушиш, 72) Юссуф (Гурна-Дуат, 85) Хазри (Сако, 85) Буанга (Амума, 63) Тиуб (Норден, 72)
Страсбур
Селс Гильбер Перрен Каси (Льенар, 62) Ньямси Джику Томассон Прцич Беллегард (Сиссоко, 63) Гамейро (Уорис, 85) Диалло (Айорк, 62)
Предупреждения
Юссуф 45+1’, Колодзейчак 50’, Мангала 90+4’  -  Джику 17’, Перрен 65’
Судьи
Готье (Франция)
Футбол
ФК Сент-Этьен
0
Читайте также
Серебро — это достойный результат. Но такой хоккей — все-таки не наш путь
Мы разучились выигрывать?! Россия - вторая по общему количеству медалей, лидер по «серебру» и «бронзе», но почему так мало «золота»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бордо» — «Монако»: Головин попал в число запасных
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 18 5 2 53-22 59
2
 Марсель 24 13 7 4 38-21 46
3
 Ницца 25 14 4 7 37-21 45
4
 Страсбур 25 12 6 7 48-31 42
5
 Ренн 25 12 4 9 47-23 40
6
 Лион 25 10 9 6 34-31 38
7
 Нант 25 11 5 9 34-29 38
8
 Монако 24 10 7 7 37-26 37
9
 Монпелье 25 11 4 10 39-34 37
10
 Ланс 25 10 7 8 40-36 37
11
 Лилль 25 9 9 7 32-35 36
12
 Брест 25 8 8 9 34-37 32
13
 Анже 25 7 8 10 30-36 29
14
 Реймс 25 6 10 9 28-29 28
15
 Клермон Фут 24 6 6 12 24-41 24
16
 Сент-Этьен 25 5 7 13 26-47 22
17
 Труа 25 5 6 14 22-40 21
18
 Лорьян 25 4 9 12 20-39 21
19
 Метц 25 4 9 12 25-45 21
20
 Бордо 24 4 8 12 36-61 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.02 23:00
Лилль – Метц
 0 : 0
19.02 19:00
Ланс – Лион
 1 : 1
19.02 23:00
Нант – ПСЖ
 3 : 1
20.02 15:00
Ницца – Анже
 1 : 0
20.02 17:00
Лорьян – Монпелье
 0 : 1
20.02 17:00
Реймс – Брест
 1 : 1
20.02 17:00
Ренн – Труа
 4 : 1
20.02 17:00
Сент-Этьен – Страсбур
 2 : 2
20.02 19:05
Бордо – Монако
 - : -
20.02 22:45
Марсель – Клермон Фут
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 12
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 20 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 1 6
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости