«Сент-Этьен» сыграл вничью со «Страсбургом»
«Сент-Этьен» и «Страсбург» сыграли вничью в матче лиги 1
«Сент-Этьен» сыграл вничью со «Страсбургом» (2:2) в матче 25-го тура лиги 1.
Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Ряд Будебуз и Вахби Хазри. У гостей голы на счету Хабиба Диалло и Лука Перрен.
Таким образом, «Сент-Этьен» набрал 22 очка и вышел на 16-е место в турнирной таблице. «Страсбург» с 42 баллами расположился на четвертой позиции.
В других играх 25-го тура лиги 1 «Монпелье» одержал победу над «Лорьяном» (1:0), «Ренн» победил «Труа» (4:1), а «Реймс» сыграл вничью с «Брестом» (1:1).
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|46
|
3
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|25
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|4
|7
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|45
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4
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|7
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|
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|9
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|
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|25
|8
|8
|9
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|
13
|Анже
|25
|7
|8
|10
|30-36
|29
|
14
|Реймс
|25
|6
|10
|9
|28-29
|28
|
15
|Клермон Фут
|24
|6
|6
|12
|24-41
|24
|
16
|Сент-Этьен
|25
|5
|7
|13
|26-47
|22
|
17
|Труа
|25
|5
|6
|14
|22-40
|21
|
18
|Лорьян
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|9
|12
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|
19
|Метц
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|4
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|
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|18.02
|23:00
|
Лилль – Метц
|0 : 0
|19.02
|19:00
|
Ланс – Лион
|1 : 1
|19.02
|23:00
|
Нант – ПСЖ
|3 : 1
|20.02
|15:00
|
Ницца – Анже
|1 : 0
|20.02
|17:00
|
Лорьян – Монпелье
|0 : 1
|20.02
|17:00
|
Реймс – Брест
|1 : 1
|20.02
|17:00
|
Ренн – Труа
|4 : 1
|20.02
|17:00
|
Сент-Этьен – Страсбур
|2 : 2
|20.02
|19:05
|
Бордо – Монако
|- : -
|20.02
|22:45
|
Марсель – Клермон Фут
|- : -
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