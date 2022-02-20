«Сент-Этьен» и «Страсбург» сыграли вничью в матче лиги 1

«Сент-Этьен» сыграл вничью со «Страсбургом» (2:2) в матче 25-го тура лиги 1.

Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Ряд Будебуз и Вахби Хазри. У гостей голы на счету Хабиба Диалло и Лука Перрен.

Таким образом, «Сент-Этьен» набрал 22 очка и вышел на 16-е место в турнирной таблице. «Страсбург» с 42 баллами расположился на четвертой позиции.

В других играх 25-го тура лиги 1 «Монпелье» одержал победу над «Лорьяном» (1:0), «Ренн» победил «Труа» (4:1), а «Реймс» сыграл вничью с «Брестом» (1:1).