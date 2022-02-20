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Сегодня, 18:12

«Бордо» — «Монако»: Головин попал в число запасных

Иван Шитик
Корреспондент

«Монако» опубликовал состав на матч 25-го тура чемпионата Франции против «Бордо». В число запасных попал российский полузащитник Александр Головин.

Головин в текущем сезоне провел 14 матчей в лиге 1, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.

Выездной для «Монако» матч с «Бордо» запланирован на 20 февраля. Начало — в 19.05 (мск).

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс 2
Манчестер Юнайтед 2
2-й тайм

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 2
Тоттенхэм 3
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
Александр Головин
ФК Бордо
ФК Монако
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 18 5 2 53-22 59
2
 Марсель 24 13 7 4 38-21 46
3
 Ницца 25 14 4 7 37-21 45
4
 Страсбур 24 12 5 7 46-29 41
5
 Лион 25 10 9 6 34-31 38
6
 Нант 25 11 5 9 34-29 38
7
 Ренн 24 11 4 9 43-22 37
8
 Монако 24 10 7 7 37-26 37
9
 Ланс 25 10 7 8 40-36 37
10
 Лилль 25 9 9 7 32-35 36
11
 Монпелье 24 10 4 10 38-34 34
12
 Брест 24 8 7 9 33-36 31
13
 Анже 25 7 8 10 30-36 29
14
 Реймс 24 6 9 9 27-28 27
15
 Клермон Фут 24 6 6 12 24-41 24
16
 Труа 24 5 6 13 21-36 21
17
 Лорьян 24 4 9 11 20-38 21
18
 Метц 25 4 9 12 25-45 21
19
 Сент-Этьен 24 5 6 13 24-45 21
20
 Бордо 24 4 8 12 36-61 20
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18.02 23:00
Лилль – Метц
 0 : 0
19.02 19:00
Ланс – Лион
 1 : 1
19.02 23:00
Нант – ПСЖ
 3 : 1
20.02 15:00
Ницца – Анже
 1 : 0
20.02 17:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
20.02 17:00
Реймс – Брест
 - : -
20.02 17:00
Ренн – Труа
 - : -
20.02 17:00
Сент-Этьен – Страсбур
 - : -
20.02 19:05
Бордо – Монако
 - : -
20.02 22:45
Марсель – Клермон Фут
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
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Жонатан Давид

Лилль

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П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Димитри Пайет

Марсель

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Жонатан Клаусс

Ланс

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Клермон Фут

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