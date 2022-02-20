«Бордо» — «Монако»: Головин попал в число запасных
«Монако» опубликовал состав на матч 25-го тура чемпионата Франции против «Бордо». В число запасных попал российский полузащитник Александр Головин.
Головин в текущем сезоне провел 14 матчей в лиге 1, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.
Выездной для «Монако» матч с «Бордо» запланирован на 20 февраля. Начало — в 19.05 (мск).
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|59
|
2
|Марсель
|24
|13
|7
|4
|38-21
|46
|
3
|Ницца
|25
|14
|4
|7
|37-21
|45
|
4
|Страсбур
|24
|12
|5
|7
|46-29
|41
|
5
|Лион
|25
|10
|9
|6
|34-31
|38
|
6
|Нант
|25
|11
|5
|9
|34-29
|38
|
7
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|24
|11
|4
|9
|43-22
|37
|
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|24
|10
|7
|7
|37-26
|37
|
9
|Ланс
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|
10
|Лилль
|25
|9
|9
|7
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|36
|
11
|Монпелье
|24
|10
|4
|10
|38-34
|34
|
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|Брест
|24
|8
|7
|9
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|31
|
13
|Анже
|25
|7
|8
|10
|30-36
|29
|
14
|Реймс
|24
|6
|9
|9
|27-28
|27
|
15
|Клермон Фут
|24
|6
|6
|12
|24-41
|24
|
16
|Труа
|24
|5
|6
|13
|21-36
|21
|
17
|Лорьян
|24
|4
|9
|11
|20-38
|21
|
18
|Метц
|25
|4
|9
|12
|25-45
|21
|
19
|Сент-Этьен
|24
|5
|6
|13
|24-45
|21
|
20
|Бордо
|24
|4
|8
|12
|36-61
|20
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38 тур
|18.02
|23:00
|
Лилль – Метц
|0 : 0
|19.02
|19:00
|
Ланс – Лион
|1 : 1
|19.02
|23:00
|
Нант – ПСЖ
|3 : 1
|20.02
|15:00
|
Ницца – Анже
|1 : 0
|20.02
|17:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|20.02
|17:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|20.02
|17:00
|
Ренн – Труа
|- : -
|20.02
|17:00
|
Сент-Этьен – Страсбур
|- : -
|20.02
|19:05
|
Бордо – Монако
|- : -
|20.02
|22:45
|
Марсель – Клермон Фут
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|20
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|19
|1
|6
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
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