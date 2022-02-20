«Бордо» — «Монако»: Головин попал в число запасных

«Монако» опубликовал состав на матч 25-го тура чемпионата Франции против «Бордо». В число запасных попал российский полузащитник Александр Головин.

Головин в текущем сезоне провел 14 матчей в лиге 1, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.

Выездной для «Монако» матч с «Бордо» запланирован на 20 февраля. Начало — в 19.05 (мск).