«Сент-Этьен» объявил о вспышке коронавируса в команде

«Сент-Этьен» перед матчем 20-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» сообщил о многочисленных положительных результатах тестов на коронавирус. В субботу будут проведены дополнительные исследования, по итогам которых будет принято решение о проведении воскресной игры.

«Тесты ПЦР, проведенные во вторник и четверг, выявили многочисленные положительные случаи заражения Covid-19 среди игроков и работников основной команды», — говорится в сообщении пресс-служба клуба.