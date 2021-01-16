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«Сент-Этьен» объявил о вспышке коронавируса в команде

03:51
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«Сент-Этьен» перед матчем 20-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» сообщил о многочисленных положительных результатах тестов на коронавирус. В субботу будут проведены дополнительные исследования, по итогам которых будет принято решение о проведении воскресной игры.

«Тесты ПЦР, проведенные во вторник и четверг, выявили многочисленные положительные случаи заражения Covid-19 среди игроков и работников основной команды», — говорится в сообщении пресс-служба клуба.

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