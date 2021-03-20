«Монако» разгромил «Сент-Этьен», Головин сделал голевую передачу
«Монако» на выезде крупно обыграл «Сент-Этьен» в матче 30-го тура чемпионата Франции (4:0).
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе. На 55-й минуте он отметился голевой передачей. На 76-й минуте его заменили на Крепина Диатта.
Чемпионат Франции
Лига 1
30-й тур
«Сент-Этьен» — «Монако» — 0:4 (0:1)
Голы: Йоветич, 13 (0:1). Тшуамени, 54 (0:2). Диоп, 64 (0:3). Диатта, 76 (0:4).
Нереализованный пенальти: Йоветич, 12 (штанга).
«Сент-Этьен»: Байич, Дебюши, Колодзейчак, Трауко (Аби, 46), Сиссе, Соу, Будебуз (Юссуф, 60), Камара, Нейу (Модест, 67), Хазри (Ривера, 68), Буанга (Муффек, 81).
«Монако»: Леком, Сидибе, Бадиашиле (Матсима, 83), Дисаси, Головин (Бен Йеддер, 76), Кайю Энрике (Балло-Туре, 84), Тшуамени, Диоп (Фабрегас, 66), Фофана, Йоветич (Диатта, 76), Фолланд.
Предупреждения: Йоветич, 38. Бадиашиле, 44. Модест, 90.
Судья: Лесаж.
19 марта. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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