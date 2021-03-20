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«Монако» разгромил «Сент-Этьен», Головин сделал голевую передачу

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19 марта. «Сент-Этьен» — «Монако» — 0:4. Фото Twitter
19 марта. «Сент-Этьен» — «Монако» — 0:4. Фото Twitter
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«Монако» на выезде крупно обыграл «Сент-Этьен» в матче 30-го тура чемпионата Франции (4:0).

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе. На 55-й минуте он отметился голевой передачей. На 76-й минуте его заменили на Крепина Диатта.

Чемпионат Франции

Лига 1

30-й тур

«Сент-Этьен» — «Монако» — 0:4 (0:1)

Голы: Йоветич, 13 (0:1). Тшуамени, 54 (0:2). Диоп, 64 (0:3). Диатта, 76 (0:4).

Нереализованный пенальти: Йоветич, 12 (штанга).

«Сент-Этьен»: Байич, Дебюши, Колодзейчак, Трауко (Аби, 46), Сиссе, Соу, Будебуз (Юссуф, 60), Камара, Нейу (Модест, 67), Хазри (Ривера, 68), Буанга (Муффек, 81).

«Монако»: Леком, Сидибе, Бадиашиле (Матсима, 83), Дисаси, Головин (Бен Йеддер, 76), Кайю Энрике (Балло-Туре, 84), Тшуамени, Диоп (Фабрегас, 66), Фофана, Йоветич (Диатта, 76), Фолланд.

Предупреждения: Йоветич, 38. Бадиашиле, 44. Модест, 90.

Судья: Лесаж.

19 марта. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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