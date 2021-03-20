Российский хавбек «Монако» Александр Головин отметился голевым пасом в матче чемпионата Франции против «Сент-Этьена» (4:0). На его счету стало семь результативных передач в нынешнем розыгрыше лиги 1 — это лучший показатель команды.

Столько же голевых пасов отдал Кевин Фолланд, однако он провел ровно в два раза больше матчей — 28 против 14 у Головина.

После 30 игр «Монако» занимает четвертое место в таблице чемпионата, отставая на 1 очко от «ПСЖ» и «Лиона», которые провели на матч меньше.