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Головин — лучший распасовщик «Монако» в чемпионате Франции

01:59
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Российский хавбек «Монако» Александр Головин отметился голевым пасом в матче чемпионата Франции против «Сент-Этьена» (4:0). На его счету стало семь результативных передач в нынешнем розыгрыше лиги 1 — это лучший показатель команды.

Столько же голевых пасов отдал Кевин Фолланд, однако он провел ровно в два раза больше матчей — 28 против 14 у Головина.

После 30 игр «Монако» занимает четвертое место в таблице чемпионата, отставая на 1 очко от «ПСЖ» и «Лиона», которые провели на матч меньше.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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