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«Сент-Этьен» — «Монако»: Головин сделал голевую передачу

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«Монако» удвоил преимущество в матче 30-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена». На 55-й минуте полузащитник Орельен Тшуамени поразил ворота Жесси Мулена.

Голевую передачу сделал игрок сборной России Александр Головин. Теперь у него в этом сезоне 7 голевых.

Сент-Этьен — Монако

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