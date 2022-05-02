Сарабия может летом перейти из «ПСЖ» в «Атлетико»

Нападающий «ПСЖ» Пабло Сарабия, проводящий сезон в лиссабонском «Спортинге» на правах аренды, вернется летом в стан парижан. Однако он может быть сразу же продан в «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.

Игра 29-летнего вингера нравится главному тренеру «матрасников» Диего Симеоне, а руководство парижан не прочь расстаться с футболистом.

В текущем сезоне Сарабия провел в составе португальской команды 43 матча, в которых забил 18 мячей и отдал восемь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Испании в 25 миллионов евро.