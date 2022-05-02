«ПСЖ» обсуждает кандидатуру Лева на пост главного тренера команды

Йоахим Лев стал новым кандидатом на пост главного тренера «ПСЖ», пишет журналист Марк Мешенуа.

Окружение эмира Катара запрашивало информацию по 62-летнему специалисту, который сейчас находится без клуба.

Несмотря на это, переговоры с бывшим тренером сборной Германии пока не начались.

Ранее появилась информация, что руководство парижан готово расстаться с Маурисио Почеттино и уже работает над подписанием контракта с новым тренером.

50-летний Почеттино возглавляет «ПСЖ» с января 2021 года. По итогам сезона-2021/22 парижане стали чемпионами Франции.