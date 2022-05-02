«ПСЖ» включился в борьбу за нападающего «Наполи» Осимхена

«ПСЖ» включился в гонку за нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Однако для парижан цена за форварда — 100 миллионов евро, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Французский клуб видит в Осимхене кандидатуру на замену Килиана Мбаппе, если его переход в мадридский «Реал» все же состоится.

Контракт нигерийского форварда с «Наполи» действует до лета 2025 года. Также интерес к 23-летнему нападающему приписывался «Арсеналу», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу».

В этом сезоне Осимхен сыграл за итальянский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал пять результативных передач.