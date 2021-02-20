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Сампаоли согласовал контракт с «Марселем»

03:35
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Аргентинский тренер Хорхе Сампаоли вскоре возглавит «Марсель». По информации Sport Mediaset, специалист согласовал контракт на 2,5 года с французским клубом.

К команде Сампаоли присоединится после завершения чемпионата Бразилии, где сейчас он тренирует «Атлетику Минейру».

Зимой 2021 года Андре Виллаш-Боаш покинул «Марсель». Французский клуб после 24 матчей занимает 6-е место в лиге 1.

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