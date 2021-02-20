Сампаоли согласовал контракт с «Марселем»
Аргентинский тренер Хорхе Сампаоли вскоре возглавит «Марсель». По информации Sport Mediaset, специалист согласовал контракт на 2,5 года с французским клубом.
К команде Сампаоли присоединится после завершения чемпионата Бразилии, где сейчас он тренирует «Атлетику Минейру».
Зимой 2021 года Андре Виллаш-Боаш покинул «Марсель». Французский клуб после 24 матчей занимает 6-е место в лиге 1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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