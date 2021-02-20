Ковач доволен атмосферой в «Монако» перед матчем против «ПСЖ»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач перед матчем 26-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» оценил атмосферу в раздевалке своей команды. Он уверен, что это поможет добиться целей.

«У нас царит хорошая атмосфера внутри команды, потому что сейчас мы добиваемся положительных результатов. Вне поля футболисты поддерживают хорошие отношения, это очень важно, если мы ставим перед собой цель добиваться побед. Чувствуется желание команды работать вместе, мы смогли добиться текущих результатов благодаря единству и солидарности игроков. Те, кто меньше играет, также вносят свой вклад в общий настрой, в нашей команде хорошее взаимопонимание между футболистами. Если все будет так продолжаться, то это позволит нам добиться наших целей в конце сезона», — цитирует пресс-служба клуба Ковача.

Матч «ПСЖ» — «Монако» состоится в воскресенье, 21 февраля. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.