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Сампаоли прилетел в Марсель

02:11

Новый главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли прилетел во Францию. 26 февраля аргентинский специалист покинул «Атлетико Минейро» и подписал контракт до 2023 года с провансальцами. Теперь 60-летнему аргентинцу предстоит пройти карантин из-за пандемии коронавируса.

Сампаоли заменил Андре Виллаш-Боаша, который несколько недель назад покинул «Марсель». Команда псоле 26 игр занимает 7-е место в таблице лиги 1.

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