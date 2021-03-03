Сампаоли прилетел в Марсель

Новый главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли прилетел во Францию. 26 февраля аргентинский специалист покинул «Атлетико Минейро» и подписал контракт до 2023 года с провансальцами. Теперь 60-летнему аргентинцу предстоит пройти карантин из-за пандемии коронавируса.

Сампаоли заменил Андре Виллаш-Боаша, который несколько недель назад покинул «Марсель». Команда псоле 26 игр занимает 7-е место в таблице лиги 1.