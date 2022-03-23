Мбаппе отказался участвовать в мероприятиях для спонсоров сборной Франции

Нападающий Килиан Мбаппе отказался участвовать в спонсорских мероприятиях сборной Франции, утверждает RMC Sport.

Футболист «ПСЖ» отсутствовал на обязательных для игроков сборной Франции мероприятиях с участием спонсоров. Это стало следствием неудачных переговоров между семьей футболиста, его юристом и Федерацией футбола Франции, которые длились несколько месяцев.

Мбаппе не согласен с тем, что его имя используют для рекламы спонсоров, с которыми у него нет контрактов. Ему не нравятся некоторые бренды, с которыми сотрудничает сборная.

Мбаппе хочет, чтобы в правила использования имиджевых прав футболистов сборной Франции были внесены изменения. Сейчас используется соглашение, заключенное в 2010 году.