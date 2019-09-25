«Русская магия» Головина. Обложка нового номера L'Equipe

Вчера, 24 сентября, «Монако» на своем поле одержало победу над «Ниццей» (3:1) в матче 7-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник монегасков Александр Головин отметился дублем и голевой передачей в этой встрече. Французское издание L'Equipe поставило на обложку 23-летнего футболиста.

«Русская магия», — написано на главной странице издания.

В текущем сезоне Головин принял участие в 6 встречах «Монако», забил два гола и отдал одну голевую передачу.

«Монако» с 6 очками располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

Voici la une du journal L'?quipe ce mercredi 25 septembre.



? Le journal > https://t.co/bot2HnUveB

? La num?rique > https://t.co/xQsqBkMKLa pic.twitter.com/utKWme5afs — L'?QUIPE (@lequipe) September 25, 2019

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