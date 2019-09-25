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«Русская магия» Головина. Обложка нового номера L'Equipe

08:27
Французская пресса в восторге от игры Александра Головина в матче 7-го тура лиги 1 с «Ниццей». Фото L'Equipe
Французская пресса в восторге от игры Александра Головина в матче 7-го тура лиги 1 с «Ниццей». Фото L'Equipe
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Вчера, 24 сентября, «Монако» на своем поле одержало победу над «Ниццей» (3:1) в матче 7-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник монегасков Александр Головин отметился дублем и голевой передачей в этой встрече. Французское издание L'Equipe поставило на обложку 23-летнего футболиста.

«Русская магия», — написано на главной странице издания.

В текущем сезоне Головин принял участие в 6 встречах «Монако», забил два гола и отдал одну голевую передачу.

«Монако» с 6 очками располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

Чемпионат Франции: новости и статьи, турнирная таблица, календарь игр, обзоры матчей

Монако — Ницца

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