Руководство «ПСЖ» в письме к Мбаппе попросило его не уходить из клуба бесплатно
Высшее руководство «ПСЖ» направило нападающему Килиану Мбаппе письмо с просьбой не уходить из клуба бесплатно, сообщает RMC Sport.
По информации источника, в «ПСЖ» заявили, что клубу придется продать игроков и уволить часть сотрудников, если Мбаппе уйдет бесплатно. Парижане подчеркнули, что игроку тоит этим летом либо подписать новый контракт, либо перейти в другую команду — это обеспечит финансовую стабильность клуба. Отмечается, что в письме клуб привел в пример трансфер Гарри Кейна в «Баварию», указав, что футболисты заботятся о финансовой стабильности клуба при переходе в другую команду.
Французский футболист выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
Топ трансферов лета: самые дорогие переходы окна в Европе и мире
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лилль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|1 : 1
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
|Г
|
|
Бафоде Диаките
Лилль
|1
|
|
Гаэтан Лаборд
Ницца
|1
|П
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|1
|
|
Терем Моффи
Ницца
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Юсеф Аталь
Ницца
|1
|0
|1
|
|
Гаэтан Лаборд
Ницца
|1
|0
|1
|
|
Тиагу Сантуш
Лилль
|1
|0
|1