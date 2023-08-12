Заир-Эмери: «Мне всегда нравился «ПСЖ», я мечтаю провести здесь всю свою карьеру»
Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери поделился эмоциями от выступлений за парижский клуб.
«Мне всегда нравился «ПСЖ». Я присоединился к клубу в очень юном возрасте и прошел через все этапы, — цитирует Le Parisien игрока. — Надеюсь, это продлится долго. Я мечтаю провести здесь всю свою карьеру».
Ранее сообщалось, что 17-летний француз интересен «Боруссии», «Манчестер Сити» и «Арсеналу».
В сезоне-2022/23 Заир-Эмери сыграл за основную команду 31 матч и забил 2 гола. Контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лилль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|1 : 1
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Бафоде Диаките
Лилль
|1
|
|
Гаэтан Лаборд
Ницца
|1
|П
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|1
|
|
Терем Моффи
Ницца
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Юсеф Аталь
Ницца
|1
|0
|1
|
|
Гаэтан Лаборд
Ницца
|1
|0
|1
|
|
Тиагу Сантуш
Лилль
|1
|0
|1
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