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Заир-Эмери: «Мне всегда нравился «ПСЖ», я мечтаю провести здесь всю свою карьеру»

Мария Гусева
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери поделился эмоциями от выступлений за парижский клуб.

«Мне всегда нравился «ПСЖ». Я присоединился к клубу в очень юном возрасте и прошел через все этапы, — цитирует Le Parisien игрока. — Надеюсь, это продлится долго. Я мечтаю провести здесь всю свою карьеру».

Ранее сообщалось, что 17-летний француз интересен «Боруссии», «Манчестер Сити» и «Арсеналу».

В сезоне-2022/23 Заир-Эмери сыграл за основную команду 31 матч и забил 2 гола. Контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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