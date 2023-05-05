Главный тренер «Монако» Клеман заявил, что чувствует поддержку от президента клуба после двух разгромных поражений

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман рассказал о встрече с президентом клуба Дмитрием Рыболовлевым.

«У нас была встреча по поводу трансферов на следующий сезон. Мы все разочарованы последними двумя матчами, потому что мы боролись за второе место и дважды проиграли. Но я всегда чувствовал поддержку президента. Больше я ничего не чувствую», — цитирует Клемана GFFN.

«Монако» дважды разгромно проиграл в последних двух турах чемпионата Франции, уступив «Лансу» (0:3) и «Монпелье» (0:4). После этого сообщалось, что в клубе состоялось кризисное совещание.