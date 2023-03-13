Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 14:15

Главный хейтер Месси — экс-игрок, которого Зидан называл своим наследником. Кто такой Жером Ротен

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Жером Ротен в «Монако» в 2004 году.
Фото Getty Images
Он зажигал в «Монако» и «ПСЖ», а также влип в громкие скандалы.

После вылета из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала (0:3 по сумме двух матчей с «Баварией») «ПСЖ» подвергся заслуженной критике. Из популярных французских экспертов больше всех негодовал Жером Ротен — бывший футболист парижан и сборной Франции, который часто появляется в эфире RMCSports:

«В первую очередь я виню игроков. Я больше не хочу их видеть. Тот факт, что у них трехлетние или четырехлетние контракты, не означает, что клуб должен быть в плену у этих футболистов. Маркиньюс, Верратти, если вы так любите «ПСЖ», то убирайтесь, ребята! В больших клубах всегда есть исполнительные игроки, именно они выводят команду на самый высокий уровень. Проблема в том, что в «ПСЖ» у них ничего не получается. Мне больно видеть клуб в таком состоянии. Но я говорю себе, что потребуется даже больше, чем революция, чтобы изменить ситуацию».

Отдельно Ротен прошелся по игре Месси, который ничем не отметился в двух матчах ЛЧ: «Месси не нужен «ПСЖ», он не выкладывается за эту команду! Он говорил, что хорошо адаптировался, но, дорогой мой, к чему ты адаптировался? Что, забил 18 голов и сделал 16 результативных передач против «Анжеров» и «Клермонов»? В важных матчах ты испаряешься! Месси выкладывался на чемпионате мира, я видел это. Понятно, сборная — другое дело, но нужно же проявить немного уважения и к клубу, который платит тебе такие деньги. Конечно, у Месси хорошие техника и видение поля, они останутся при нем и в 50 лет. Но сейчас он не соответствует команде топ-уровня».

Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Ротен постоянно критикует Месси во Франции. Вот его самые хлесткие цитаты

Жером Ротен далеко не первый раз прикладывает Месси. Иногда складывается ощущение, что такой критикой эксперт просто привлекает к себе внимание. Но, судя по всему, правда где-то посередине — Ротен искренне разносит аргентинца, а его хлесткие фразы быстро разлетаются по новостным лентам.

Ноябрь 2021-го. Реакция на отъезд Месси в сборную Аргентины после двух пропущенных из-за травмы матчей за «ПСЖ»: «Это шок, я просто не понимаю этого, это нужно прекращать. У тебя травма, ты не играл в последних встречах, а теперь едешь в сборную. Ты уехал для обследования своей травмы, хорошо, но сконцентрируйся на адаптации в «ПСЖ». Он может вернуться из сборной заряженным, а может вернуться с травмой».

Лионель Месси. «ПСЖ» с Месси и Мбаппе снова опозорился. Шейхам пора избавляться от звезд

Январь 2022-го. Реакция на то, что Месси не сообщил Маурисио Почеттино о заражении коронавирусом: «Тренера нужно уважать, независимо от звездного статуса. Когда тренер заявляет, что не знает, где Месси, это означает лишь одно: Лионель не стал отвечать на звонок или звонить тренеру, чтобы объяснить, что происходит. Это многое объясняет. Поведение Месси ужасно, оно шокирует. Месси не уважает Почеттино и заслуживает за это осуждения. Без уважения тренера ничего не получится, и «ПСЖ» сильно страдает из-за этого в последние годы».

Февраль 2022-го. Реакция на слабую статистику Месси: «Лео ничем не выделяется. Это человек из другого клуба, его жизнь — «Барселона». То же касается и города, он же катается в Барселону на выходные. Он точно лучший игрок в истории, но уже не тот; он не может играть, как раньше. А самое главное, вокруг него нет хорошей команды, нет товарищей. Это влияет на адаптацию и личную жизнь. Потому не думаю, что Месси оставит тот же след в «ПСЖ», что Ибрагимович».

Жером Ротен работает экспертом. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Февраль 2022-го. Реакция на поражение от «Реала» (0:1) в Лиге чемпионов: «Подписание Месси — ошибка селекции. С точки зрения продаж футболок приход такого игрока — это прекрасно, люди ходят посмотреть на него. Но в спортивном плане он не приносит «ПСЖ» ничего. В матче с «Реалом» он был главным балластом. Ошибки, потери, нереализованный пенальти — такое может случиться с каждым. Но посмотрите на его реакцию — он смотрит на бутсы и явно недоволен происходящим. Ну и стандарты в его исполнении выглядят странно».

Март 2022-го. Реакция на вылет из Лиги чемпионов от «Реала»: «Неймар и Месси ответственны за поражение. Я выступаю против этой парочки наемников. Это надувательство! Мне жаль так говорить о Лео Месси, но такова реальность — он просто ходит пешком по полю. Кто-то говорит, что он пытался отбирать мячи. Вы смеетесь? Он сделал рывок метров на 10. Другой вообще потерял все мячи. Да, я говорю «другой», потому что мне неприятно произносить это имя (речь о Неймаре. — «СЭ»). Месси, хватит! Неймар, хватит! Проблема в них».

Неймар. Неймара пора выгонять из «ПСЖ». Он опять не поможет в важном матче

Март 2022-го. О перспективах Месси в «ПСЖ»: «Я настроен скептически, истории любви не вышло. Это должно закончиться в июне, так будет лучше для всех».

Февраль 2023-го. Реакция на возможное продление контракта с Месси: «Это ужасная идея, если рассматривать ее с точки зрения построения команды. Продление Лео — полный бред, особенно учитывая рост зарплатной ведомости. Не понимаю, зачем это делать, особенно с точки зрения имиджа. За все время не было ни одного приятного жеста с его стороны, он не хочет прилагать усилий. Разбить трио Месси — Неймар — Мбаппе — приоритетная задача для «ПСЖ». Нужно убрать хотя бы одного из пары Месси — Неймар. Лео не оправдывает инвестиций, пусть и тяжело говорить так об игроке, который сильно повлиял на историю футбола. Он чувствует себя сиротой после ухода из «Барсы». Пусть он об этом не говорит, но все видно на поле».

Март 2023-го. Еще немного о Месси после поражения от «Баварии»: «Как считаете, такая игра Месси — это нормально? Да, я виню его, ведь он проиграл все единоборства, не создал ни одного момента. Я критиковал Лео, и меня критиковали за это в соцсетях. Но давайте, объясните мне, чем он хорош. Если я узнаю, что он продлит контракт с «ПСЖ», ноги моей не будет на «Парк де Пренс»! Из-за таких, как Месси, клуб не может подписывать новичков, ведь зарплатная ведомость огромна».

Жером Ротен в «ПСЖ».
Фото Global Look Press

Кто такой Ротен? Зидан называл Жерома своим преемником в сборной Франции, но тот не оправдал надежд

Ротен построил неплохую карьеру в футболе. Жером — уроженец Парижа, но профессиональную карьеру начал в «Кане». Сверкнули транзитом через «Труа» оказался в «Монако», где заявил о себе как об одном из самых перспективных полузащитников страны. В 2004-м в составе монегасков он дошел до финала Лиги чемпионов — и вместе с Деку стал лучшим ассистентом турнира.

После триумфального сезона в «Монако» Ротен за 11 миллионов евро перешел в «ПСЖ», который еще не был грандом французского футбола. С приходом шейхов Жерома сначала отправляли в аренды, а затем продали в «Бастию». За «ПСЖ» хавбек отыграл пять сезонов и завоевал Кубок лиги и Кубок Франции.

В составе сборной Франции Ротен провел 13 матчей и забил 1 гол. Поначалу на него возлагали большие надежды — он съездил на Евро-2004, а Зидан даже называл его своим преемником в национальной команде. Но после перехода в «ПСЖ» Жером растерял форму и в итоге не попал в заявку команды на ЧМ-2006.

В 2013-м, под конец карьеры, Ротен влип в скандал — получил трехмесячную дисквалификацию за то, что давал прогнозы для букмекерской конторы на матчи второго французского дивизиона.

Лионель Месси и&nbsp;Килиан Мбаппе. Месси. Мбаппе. Магия

Спустя два года после завершения карьеры Жером стал регулярно выступать в роли эксперта. Его комментарии были популярны благодаря хлесткости формулировок. Например, в 2015-м перед матчем ЛЧ он заявил, что «ПСЖ» способен «врезать» «Челси». Но на пик популярности Ротен вышел в 2019 году, когда начал сыпать инсайдами сначала о переходе Антуана Гризманна в «Барселону», а затем — о переговорах Мбаппе по новому контракту с «ПСЖ». Одновременно с этим француз регулярно атаковал суперзвезд лиги 1. Доставалось не только Месси — в свое время Жером предлагал Серхио Рамосу «заткнуться и работать», а Мбаппе обвинял в излишнем эгоизме.

Однажды хлесткие выражения Ротена привели к проблемам. В одном из эфиров он так высказался о девушке, обвинявшей Неймара в изнасиловании: «Да она вообще ни о чем! Уровень второй лиги. Ну, как «Лорьян». За это француза на время отстранили от эфира, но через некоторое время вновь приглашали в качестве эксперта.

Так что упреки в сторону Месси в исполнении Ротена вряд ли закончатся, пока Лео не покинет «ПСЖ». Если только Жером вновь не напорется на отстранение из-за длинного языка.

Зинедин Зидан
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!
Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Месси: новый контракт с «ПСЖ» или другие варианты?
Журналист ESPN Эдуль: Месси хочет вернуться в «Барселону», но руководство клуба бездействует
Месси настроен остаться в «ПСЖ» и не готов рассматривать другие варианты
Лапорта — о встрече с отцом Месси: «Говорили о том, чтобы отдать дань уважения Лео»
Тренер «Ньюэллс Олд Бойз» прокомментировал слухи о возвращении Месси
Глава МЛС — о переходе Месси: «Это будет потрясающе для лиги, для Лео и его семьи»
Испанские СМИ: Месси отклонил первое предложение «ПСЖ»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» — «Бавария» и другие матчи
Милитао рассказал, кого опасается в составе «Ливерпуля» перед ответным матчем Лиги чемпионов
Защитник «Манчестер Сити» Аканджи считает, что клуб может завоевать три трофея в этом сезоне
«ПСЖ» обратился к фанатам после вылета из Лиги чемпионов
Рафа Силва признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Конте проваливается в «Тоттенхэме», бунтуют даже игроки. Антонио грозит увольнение?
Сенников: «У «ПСЖ» только Мбаппе не уступает по скорости игрокам «Баварии»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Без Головина не обойтись». Что пишут во Франции про игру российского футболиста
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 21 3 3 68-26 66
2
 Марсель 27 17 5 5 51-27 56
3
 Ланс 27 15 9 3 44-21 54
4
 Монако 27 15 6 6 55-37 51
5
 Ренн 27 14 5 8 45-29 47
6
 Лилль 27 13 7 7 49-36 46
7
 Ницца 27 11 10 6 36-24 43
8
 Реймс 27 10 13 4 35-26 43
9
 Лорьян 27 12 7 8 40-36 43
10
 Лион 27 11 7 9 42-31 40
11
 Тулуза 27 10 5 12 43-46 35
12
 Клермон Фут 27 9 7 11 26-38 34
13
 Монпелье 27 10 3 14 42-46 33
14
 Нант 27 6 11 10 29-36 29
15
 Страсбур 27 4 11 12 32-46 23
16
 Брест 27 5 8 14 28-44 23
17
 Осер 27 5 8 14 23-49 23
18
 Аяччо 27 6 3 18 20-48 21
19
 Труа 27 4 8 15 36-59 20
20
 Анже 27 2 4 21 21-60 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.03 23:00
Лион – Нант
 - : -
18.03 19:00
Тулуза – Лилль
 - : -
18.03 23:00
Ланс – Анже
 - : -
19.03 15:00
Аяччо – Монако
 - : -
19.03 17:00
Монпелье – Клермон Фут
 - : -
19.03 17:00
Ницца – Лорьян
 - : -
19.03 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
19.03 17:00
Труа – Брест
 - : -
19.03 19:05
ПСЖ – Ренн
 - : -
19.03 22:45
Реймс – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 16
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 22 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 21 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости