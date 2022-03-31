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Сегодня, 12:30

«Если вы освистываете лучшего в мире, кому вы будете аплодировать?» Роналдиньо — о свисте в адрес Месси

Рональдиньо осудил реакцию фанатов парижского клуба
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Барселоны» и «ПСЖ» Роналдиньо высказался по поводу свиста болельщиков парижан в адрес нападающего Лионеля Месси.

«Думаю, Месси сложно, потому что много лет он играл в совершенно другой футбол в команде, которая всегда выступает в одном стиле. Ему нужно лишь адаптироваться, а остальное приложится само собой. Все нормально, ему просто нужно время.

Если свистеть Месси, то ничего не останется! Если вы освистываете лучшего в мире, кому вы будете аплодировать? Я не понимаю", — приводит слова Роналдиньо As.

Роналдиньо играл за «ПСЖ» с 2001 по 2003 год. После выступлений за парижан, 42-летний бразилец, в течение пяти лет выступал за «Барселону».

Источник: https://as.com/futbol/2022/03/30/internacional/1648663166_231890.html
Лионель Месси
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Роналдиньо о свисте в адрес Месси: «Если вы освистываете лучшего игрока в мире, кому будете аплодировать?»
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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2.04 18:00
Ницца – Ренн
 - : -
2.04 20:00
Лилль – Бордо
 - : -
2.04 22:00
Сент-Этьен – Марсель
 - : -
3.04 14:00
Страсбур – Ланс
 - : -
3.04 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 16:00
Метц – Монако
 - : -
3.04 16:00
Монпелье – Брест
 - : -
3.04 16:00
Труа – Реймс
 - : -
3.04 18:05
Лион – Анже
 - : -
3.04 21:45
ПСЖ – Лорьян
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 16
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

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Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

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