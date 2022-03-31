Бывший игрок «Барселоны» и «ПСЖ» Роналдиньо высказался по поводу свиста болельщиков парижан в адрес нападающего Лионеля Месси.

«Думаю, Месси сложно, потому что много лет он играл в совершенно другой футбол в команде, которая всегда выступает в одном стиле. Ему нужно лишь адаптироваться, а остальное приложится само собой. Все нормально, ему просто нужно время.

Если свистеть Месси, то ничего не останется! Если вы освистываете лучшего в мире, кому вы будете аплодировать? Я не понимаю", — приводит слова Роналдиньо As.

Роналдиньо играл за «ПСЖ» с 2001 по 2003 год. После выступлений за парижан, 42-летний бразилец, в течение пяти лет выступал за «Барселону».