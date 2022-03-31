Полузащитник «Бешикташа» Миралем Пьянич прокомментировал штрафные удары в исполнении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Боснийский футболист вспомнил сколько у Месси уходило на тренировки стандартов.

«Я тренирую штрафные два раза в неделю по 20-30 минут в день, всю жизнь. Месси, наверно один или два раза в год. И вы видите, как у него они получаются», — цитирует Пьянича La Gazzetta dello Sport.

За время игры в «Роме» и «Ювентусе» Пьянич забил со штрафных 19 голов.

В сезоне-2021/22 31-летний футболист «Барселоны», выступающий за «Бешикташ» на правах аренды, сыграл 22 матча во всех турнирах и отдал четыре результативных передачи.