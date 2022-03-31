Роналдиньо о свисте в адрес Месси: «Если вы освистываете лучшего игрока в мире, кому будете аплодировать?»

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо высказался о поведении болельщиков «ПСЖ», освистывавших нападающего команды Лионеля Месси во время матча 28-го тура лиги 1 с «Бордо» (3:0).

«Я не понимаю этого, — приводит слова Роналдиньо AS. — Если свистеть Месси, то ничего не останется! Если вы освистываете лучшего в мире, кому вы будете аплодировать?»

Экс-полузащитник также поделился мнением об игре 34-летнего аргентинца в парижском клубе.

«Думаю, Месси сложно, потому что много лет он играл в совершенно другой футбол в команде, которая всегда выступает в одном стиле. Лионелю нужно лишь адаптироваться, а остальное приложится само собой. Все нормально, ему просто нужно время», — сказал он.

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» 10 августа 2021 года в качестве свободного агента. Нападающий подписал с парижским клубом контракт на два года.

В нынешнем сезоне аргентинец забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах.