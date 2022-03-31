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Роналдиньо о свисте в адрес Месси: «Если вы освистываете лучшего игрока в мире, кому будете аплодировать?»

Роналдиньо осудил болельщиков «ПСЖ» за свист в адрес Месси
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо высказался о поведении болельщиков «ПСЖ», освистывавших нападающего команды Лионеля Месси во время матча 28-го тура лиги 1 с «Бордо» (3:0).

«Я не понимаю этого, — приводит слова Роналдиньо AS. — Если свистеть Месси, то ничего не останется! Если вы освистываете лучшего в мире, кому вы будете аплодировать?»

Экс-полузащитник также поделился мнением об игре 34-летнего аргентинца в парижском клубе.

«Думаю, Месси сложно, потому что много лет он играл в совершенно другой футбол в команде, которая всегда выступает в одном стиле. Лионелю нужно лишь адаптироваться, а остальное приложится само собой. Все нормально, ему просто нужно время», — сказал он.

Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» 10 августа 2021 года в качестве свободного агента. Нападающий подписал с парижским клубом контракт на два года.

В нынешнем сезоне аргентинец забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах.

Источник: https://as.com/futbol/2022/03/30/internacional/1648663166_231890.html
Лионель Месси
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 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
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 Лион 29 11 10 8 40-37 42
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 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
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 Брест 29 9 8 12 36-43 35
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 Труа 29 7 8 14 27-42 29
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 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
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 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
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 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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