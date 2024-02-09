«ПСЖ» сыграет с «Ниццей» в 1/4 финала Кубка Франции
В четверг, 8 февраля, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Франции.
«ПСЖ» встретится с «Ниццей», «Лион» сыграет со «Страсбуром», «Ле-Пюи» (4-й дивизион) будет противостоять «Ренн», а «Руан» (3-й дивизион), который по пенальти победил «Монако», примет «Валансьен» (2-й дивизион).
Матчи этой стадии пройдут 27 и 28 февраля.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|21
|15
|5
|1
|51-18
|50
|
2
|Ницца
|20
|11
|6
|3
|20-11
|39
|
3
|Брест
|21
|10
|7
|4
|30-18
|37
|
4
|Лилль
|21
|9
|8
|4
|29-17
|35
|
5
|Монако
|20
|10
|5
|5
|37-28
|35
|
6
|Ланс
|21
|10
|5
|6
|27-20
|35
|
7
|Ренн
|21
|8
|7
|6
|31-25
|31
|
8
|Марсель
|21
|7
|9
|5
|29-23
|30
|
9
|Реймс
|21
|9
|3
|9
|27-29
|30
|
10
|Страсбур
|21
|6
|7
|8
|22-29
|25
|
11
|Гавр
|21
|5
|9
|7
|23-25
|24
|
12
|Нант
|21
|6
|4
|11
|22-32
|22
|
13
|Лион
|21
|6
|4
|11
|22-34
|22
|
14
|Монпелье
|21
|4
|8
|9
|21-27
|20
|
15
|Тулуза
|21
|4
|8
|9
|20-29
|20
|
16
|Лорьян
|21
|4
|7
|10
|28-42
|19
|
17
|Метц
|21
|4
|5
|12
|18-32
|17
|
18
|Клермон Фут
|21
|3
|7
|11
|15-33
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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10 тур
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12 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.02
|23:00
|
Марсель – Метц
|1 : 1
|10.02
|19:00
|
Ланс – Страсбур
|3 : 1
|10.02
|23:00
|
ПСЖ – Лилль
|3 : 1
|11.02
|15:00
|
Гавр – Ренн
|0 : 1
|11.02
|17:00
|
Клермон Фут – Брест
|1 : 1
|11.02
|17:00
|
Лорьян – Реймс
|2 : 0
|11.02
|17:00
|
Тулуза – Нант
|1 : 2
|11.02
|19:05
|
Монпелье – Лион
|1 : 2
|11.02
|22:45
|
Ницца – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|20
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|11
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|11
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|15
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|15
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|18
|1
|7
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