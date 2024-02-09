Керер: «Этот вылет «Монако» из Кубка Франции сложно объяснить»

Защитник «Монако» Тило Керер прокомментировал поражение от «Руана» (1:1, пен. — 5:6) в матче 1/8 финала Кубка Франции.

«Этот вылет сложно объяснить. Нам не удалось решить исход матча в первом тайме, хотя у нас были для этого возможности. К сожалению, нам не хватило эффективности. Мы пытались во втором тайме внести изменения, но этого оказалось недостаточно. Дальше пенальти — 50 на 50. В нашей команде много молодых парней, нам нужно учиться на таких матчах. В любом случае, нам придется проявить больше страсти, целеустремленности и энергии в воскресном дерби против «Ниццы», чтобы надеяться на победу», — цитирует пресс-служба клуба Керера.

В следующем раунде «Руан», выступающий в третьем дивизионе Франции, сыграет против «Валансьена».