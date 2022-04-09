«Ренн» в гостях одолел «Реймс»

«Ренн» переиграл «Реймс» в матче 31-го тура чемпионата Франции. Гости взяли верх со счетом 3:2.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Бенжамен Буриго.

«Реймс» мог сравнять счет в конце матча, но не смог реализовать пенальти.

После этой игры «Ренн» занимает 2-е место в таблице лиги 1 — 56 очков, «Реймс» — 13-е и 36 очков.