Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Реймсом»

Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 8-го тура французской лиги 1 против «Реймса».

Матч пройдет в Реймсе. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин сыграет с первых минут.

«Монако»: Кен, Магасса, Марипан, Синго, Якобс, Закария, Фофана, Диатта, Головин, Балоган, Бен-Йеддер.

Запасные: Картилье, Аклиуш, Боадю, Диоп, Камара, Маецкий, Матацо, Матсима, Минамино.