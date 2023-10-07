«Бордо» объявил об увольнении главного тренера Гиона

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Главный тренер «Бордо» Давид Гион покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Гион возглавлял «Бордо» с февраля этого года. Под его руководством жирондинцы провели 65 матчей, в которых одержали 27 побед, 17 раз сыграли вничью и уступили в 21 встрече.

«Бордо» с 11 очками занимает 13-е место во французской лиге 2 после 10 туров. Команда вылетела из лиги 1 в сезоне-2021/22.