«Монако» обыграл «Реймс» в гостевом матче

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«Монако» обыграл «Реймс» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Франции — 3:1.

У победителей голами отметились Исмаил Якобс, Фоларин Балогун и Виссам Бен-Йеддер. У хозяев единственный гол забил Тедди Теума, реализовав пенальти.

Российский полузащитник Александр Головин провел на поле 75 минут и не отметился результативными действиями.

После 8 туров лиги 1 «Монако» возглавляет турнирную таблицу, набрав 17 очков. «Реймс» (13) идет на 4-й строчке.