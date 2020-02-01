«Ренн» вырвал победу у «Нанта», забив два гола в добавленное время

«Ренн» переиграл «Нант» в матче 22-го тура чемпионата Франции (3:2). На 90-й минуте красно-черыне проигрывали в один мяч, но в добавленное время смогли дважды забить «канарейкам» и вырвали победу.

Чемпионат Франции

Лига 1

22-й тур

«Ренн» — «Нант» — 3:2 (0:0)

Голы: Да Силва, 47 — в свои ворота (0:1). Рафинья, 71 (1:1). Саймон, 80 (1:2). Буриго, 90+5 (2:2). Рафинья, 90+6 (3:2).

Нереализованный пенальти: Рафинья, 71 (вратарь).

«Ренн»: Менди, Да Силва, А.Траоре, Желен, Мауасса, Юну (Гбохо, 57), Леа Силики (Буриго, 65), Камавинга (Дель Кастильо, 83), Ньянг, Тэ, Рафинья.

«Нант»: Лафон, Аппиа (Прадо Руис, 86), Ваге, Ш.Траоре, Крхин, Туре, Блас, Луза, Бамба (Мутуссами, 90+2), Саймон, Эмон (Абед, 67).

Предупреждения: Аппиа, 18. Мауасса, 32. Эмон, 53. Дель Кастильо, 59. Рафинья, 60. Лафон, 60. Бамба, 90+1. Боэй, 90+11. Камавинга, 90+11.

Судья: Мийо.

31 января. Ренн. Стадион «Роазон Парк».