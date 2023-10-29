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«Ренн» дома сыграл вничью со «Страсбуром»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ренн» на своем поле сыграл вничью со «Страсбуром» в матче 10-го тура французской лиги 1 — 1:1.

Счет на 23-й минуте открыл защитник хозяев Адриен Трюффер. На 81-й минуте ничью гостям принес гол Лебо Мотиба.

«Ренн» (12 очков) занимает восьмое место в лиге 1. «Страсбур» (11) идет на 14-й строчке в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 10-й тур
29 окт, 19:05. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
1:1
Страсбур

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Футбол
ФК Ренн
ФК Страсбур
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 10 6 4 0 11-4 22
2
 ПСЖ 10 6 3 1 23-9 21
3
 Монако 10 6 2 2 23-14 20
4
 Лилль 10 5 3 2 14-10 18
5
 Реймс 10 5 2 3 16-12 17
6
 Брест 10 4 3 3 11-11 15
7
 Нант 10 4 2 4 16-19 14
8
 Монпелье 9 3 3 3 15-11 12
9
 Ренн 10 2 6 2 16-13 12
10
 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
11
 Ланс 10 3 3 4 12-13 12
12
 Тулуза 10 2 5 3 11-13 11
13
 Гавр 10 2 5 3 10-12 11
14
 Страсбур 10 3 2 5 9-15 11
15
 Лорьян 10 2 4 4 15-20 10
16
 Метц 10 2 3 5 8-16 9
17
 Клермон Фут 9 1 2 6 7-14 5
18
 Лион 9 0 3 6 7-18 3
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31 тур
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34 тур
27.10 22:00
Клермон Фут – Ницца
 0 : 1
28.10 18:00
Реймс – Лорьян
 1 : 0
28.10 22:00
Ланс – Нант
 4 : 0
29.10 15:00
Брест – ПСЖ
 2 : 3
29.10 17:00
Лилль – Монако
 2 : 0
29.10 17:00
Метц – Гавр
 0 : 0
29.10 17:00
Монпелье – Тулуза
 3 : 0
29.10 19:05
Ренн – Страсбур
 1 : 1
29.10 22:45
Марсель – Лион
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 10
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

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Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 4
И К Ж
Александру

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Лилль

 8 1 2
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Лион

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Нант

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