«Ренн» дома сыграл вничью со «Страсбуром»

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«Ренн» на своем поле сыграл вничью со «Страсбуром» в матче 10-го тура французской лиги 1 — 1:1.

Счет на 23-й минуте открыл защитник хозяев Адриен Трюффер. На 81-й минуте ничью гостям принес гол Лебо Мотиба.

«Ренн» (12 очков) занимает восьмое место в лиге 1. «Страсбур» (11) идет на 14-й строчке в турнирной таблице.