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Сегодня, 18:55

«Монако» на выезде проиграл «Лиллю», Головин отыграл весь матч

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лилль» — «Монако».
Фото AFP

«Монако» в гостях уступил «Лиллю» в матче 10-го тура французской лиги 1 — 0:2.

Победу хозяевам принесли голы Ивана Кавалейру (32-я минута) и Бафоде Диаките (42-я).

Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч.

«Лилль» с 18 очками поднялся на четвертое место в лиге 1. «Монако» (20) опустился на третью строчку в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 10-й тур
29 окт, 17:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
2:0
Монако

В параллельном матче «Гавр» на выезде сыграл вничью с «Метцем» — 0:0. Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.

Франция. Лига 1. 10-й тур
29 окт, 17:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
0:0
Гавр

В другом матче «Монпелье» дома разгромил «Тулузу» — 3:0. Дублем отметился Акор Адамс (13-я и 72-я минуты). Еще один гол на 63-й минуте забил Халил Файад.

Франция. Лига 1. 10-й тур
29 окт, 17:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
3:0
Тулуза

Александр Головин
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Лилль
ФК Метц
ФК Монако
ФК Монпелье
ФК Тулуза
0
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Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Брестом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 10 6 4 0 11-4 22
2
 ПСЖ 10 6 3 1 23-9 21
3
 Монако 10 6 2 2 23-14 20
4
 Лилль 10 5 3 2 14-10 18
5
 Реймс 10 5 2 3 16-12 17
6
 Брест 10 4 3 3 11-11 15
7
 Нант 10 4 2 4 16-19 14
8
 Монпелье 9 3 3 3 15-11 12
9
 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
10
 Ланс 10 3 3 4 12-13 12
11
 Ренн 9 2 5 2 15-12 11
12
 Тулуза 10 2 5 3 11-13 11
13
 Гавр 10 2 5 3 10-12 11
14
 Лорьян 10 2 4 4 15-20 10
15
 Страсбур 9 3 1 5 8-14 10
16
 Метц 10 2 3 5 8-16 9
17
 Клермон Фут 9 1 2 6 7-14 5
18
 Лион 9 0 3 6 7-18 3
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
27.10 22:00
Клермон Фут – Ницца
 0 : 1
28.10 18:00
Реймс – Лорьян
 1 : 0
28.10 22:00
Ланс – Нант
 4 : 0
29.10 15:00
Брест – ПСЖ
 2 : 3
29.10 17:00
Лилль – Монако
 2 : 0
29.10 17:00
Метц – Гавр
 0 : 0
29.10 17:00
Монпелье – Тулуза
 3 : 0
29.10 19:05
Ренн – Страсбур
 - : -
29.10 22:45
Марсель – Лион
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 10
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 8 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 6 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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