«Ренн» объявил о трансфере двоих игроков

Голкипер «Труа» Готье Галлон и полузащитник «Нанта» Людовик Блас продолжат карьеру в «Ренне».

30-летний вратарь подписал контракт до 2026 года, а 26-летний полузащитник заключил соглашение на 4 года.

В сезоне-2022/23 «Ренн» с 68 очками занял четвертое место во французской лиге 1. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.