«Ренн» объявил о трансфере двоих игроков
Голкипер «Труа» Готье Галлон и полузащитник «Нанта» Людовик Блас продолжат карьеру в «Ренне».
30-летний вратарь подписал контракт до 2026 года, а 26-летний полузащитник заключил соглашение на 4 года.
В сезоне-2022/23 «Ренн» с 68 очками занял четвертое место во французской лиге 1. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.
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3
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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6
|Монако
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7
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8
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9
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10
|Лорьян
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11
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12
|Монпелье
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13
|Тулуза
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14
|Брест
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|0-0
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15
|Страсбур
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|0-0
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16
|Нант
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|0-0
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17
|Гавр
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18
|Метц
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
|- : -
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Страсбур – Лион
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