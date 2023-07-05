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Сегодня, 22:34

«Ренн» объявил о трансфере двоих игроков

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Труа» Готье Галлон и полузащитник «Нанта» Людовик Блас продолжат карьеру в «Ренне».

30-летний вратарь подписал контракт до 2026 года, а 26-летний полузащитник заключил соглашение на 4 года.

В сезоне-2022/23 «Ренн» с 68 очками занял четвертое место во французской лиге 1. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.

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